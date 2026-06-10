10ème Salon de la Coutellerie Najac
10ème Salon de la Coutellerie Najac dimanche 22 novembre 2026.
Najac
10ème Salon de la Coutellerie
Najac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-22
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
Programme à venir. .
Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 73 84 56 36 lenajac@orange.fr
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English :
L’événement 10ème Salon de la Coutellerie Najac a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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