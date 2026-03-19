Concert au Camping des Etoiles Orea Najac
Concert au Camping des Etoiles Orea Najac jeudi 30 juillet 2026.
Najac
Concert au Camping des Etoiles Orea
Lieu-dit Sourbins Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Chansons du monde
Orea déambule entre les mélodies du monde avec une liberté naturelle. Des chansons vagabondes portées par une belle sensibilité artistique.
Restauration possible dès 19h. Réservation conseillée.
Participation libre
Concert organisé par Association Chalawan .
Lieu-dit Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69 campingdesetoiles12@gmail.com
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English :
Songs of the world
L’événement Concert au Camping des Etoiles Orea Najac a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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