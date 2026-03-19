Najac

Concert au Camping des Etoiles Orea

Lieu-dit Sourbins Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Chansons du monde

Orea déambule entre les mélodies du monde avec une liberté naturelle. Des chansons vagabondes portées par une belle sensibilité artistique.

Restauration possible dès 19h. Réservation conseillée.

Participation libre

Concert organisé par Association Chalawan .

Lieu-dit Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69 campingdesetoiles12@gmail.com

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English :

Songs of the world

L’événement Concert au Camping des Etoiles Orea Najac a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)