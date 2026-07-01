Informations pratiques

Najac

Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Bouge Bayou

Roc du Pont Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Entrée libre au concert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Concerts gratuits de l’été à l’Oberge du Païsserou !

Imagine, un soir de couvre feu, de prohibition, de censure… là, caché au fond du bayou, un bouge, de la musique, des corps qui se lâchent dans des danses effrénées. Un trio s’inspirant de l’univers cajun et de la bof du film O’Brother. .

Roc du Pont Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 73 96 paisserou@icloud.com

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English :

Free summer concerts at the Oberge du Pa%EFsserou!

L’événement Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Bouge Bayou Najac a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)