Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Bouge Bayou Najac
vendredi 31 juillet 2026 · Najac
Informations pratiques
Najac
Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Bouge Bayou
Roc du Pont Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
Entrée libre au concert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Concerts gratuits de l’été à l’Oberge du Païsserou !
Imagine, un soir de couvre feu, de prohibition, de censure… là, caché au fond du bayou, un bouge, de la musique, des corps qui se lâchent dans des danses effrénées. Un trio s’inspirant de l’univers cajun et de la bof du film O’Brother. .
Roc du Pont Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 73 96 paisserou@icloud.com
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English :
Free summer concerts at the Oberge du Pa%EFsserou!
L’événement Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Bouge Bayou Najac a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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