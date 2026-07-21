Spectacle Hors Service Najac
samedi 1 août 2026 · Najac
Informations pratiques
Najac
Spectacle Hors Service
Chemin du stade Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
0
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-06 2026-08-12
La nouvelle création collective du Cirque sans cible vous accueille pour vous offrir un joyeux désordre.
Ce qui est vieux, usé, cassé n’a pas encore dit son dernier mot ! Le temps est arrivé de déprogrammer l’obsolescence, de dévoiler les ficelles et d’embrasser l’échec. Porté par une bande-son originale jouée en live, Hors Service fait la place à l’expérimentation et à l’inutile. Aérien, acrobatique, en équilibre, bref, circassien. Un spectacle cabaresque dans lequel différents univers se croisent et cohabitent pour aller dans la même direction.
On prévient tout de même que la musique peut être forte pour les plus sensibles, donc n’hésitez pas à venir avec vos amis, les protections auditives.
Buvette et Restauration sur place. 0 .
Chemin du stade Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 95 26 85 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cirque sans cible’s new collaborative production welcomes you to a joyful chaos.
L’événement Spectacle Hors Service Najac a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Najac (Aveyron)
- Concert au Camping des Etoiles Orea Najac 30 juillet 2026
- Les Parrots’n roll en concert à Najac ! Najac 31 juillet 2026
- Marché des artisans créateurs à Najac Najac 31 juillet 2026
- Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Bouge Bayou Najac 31 juillet 2026
- HORS SERVICE Spectacle cabaresque sous chapiteau Najac 1 août 2026