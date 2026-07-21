Informations pratiques

Najac

Spectacle Hors Service

Chemin du stade Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

0

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-06 2026-08-12

La nouvelle création collective du Cirque sans cible vous accueille pour vous offrir un joyeux désordre.

Ce qui est vieux, usé, cassé n’a pas encore dit son dernier mot ! Le temps est arrivé de déprogrammer l’obsolescence, de dévoiler les ficelles et d’embrasser l’échec. Porté par une bande-son originale jouée en live, Hors Service fait la place à l’expérimentation et à l’inutile. Aérien, acrobatique, en équilibre, bref, circassien. Un spectacle cabaresque dans lequel différents univers se croisent et cohabitent pour aller dans la même direction.

On prévient tout de même que la musique peut être forte pour les plus sensibles, donc n’hésitez pas à venir avec vos amis, les protections auditives.

Buvette et Restauration sur place. 0 .

Chemin du stade Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 95 26 85 20

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English :

Cirque sans cible’s new collaborative production welcomes you to a joyful chaos.

L’événement Spectacle Hors Service Najac a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)