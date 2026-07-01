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Les Parrots’n roll en concert à Najac ! Najac

vendredi 31 juillet 2026 · Najac

Les Parrots’n roll en concert à Najac ! Najac

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Adresse
60 Place du Faubourg
Ville
12270 Najac
Département
Aveyron
Tarif

Najac

Les Parrots’n roll en concert à Najac !

60 Place du Faubourg Najac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Le Bar de la Plage à Najac organise un super concert avec le groupe Parrots’n roll ! Ambiance assurée !
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60 Place du Faubourg Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 25 68 

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English :

The Bar de la Plage %E0 in Najac is hosting an awesome concert featuring the band Parrots’n Roll! A great time is guaranteed!

L’événement Les Parrots’n roll en concert à Najac ! Najac a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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