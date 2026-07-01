Informations pratiques

Najac

Les Parrots’n roll en concert à Najac !

60 Place du Faubourg Najac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Le Bar de la Plage à Najac organise un super concert avec le groupe Parrots’n roll ! Ambiance assurée !

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60 Place du Faubourg Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 25 68

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English :

The Bar de la Plage %E0 in Najac is hosting an awesome concert featuring the band Parrots’n Roll! A great time is guaranteed!

L’événement Les Parrots’n roll en concert à Najac ! Najac a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)