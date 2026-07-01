Les Parrots’n roll en concert à Najac ! Najac
vendredi 31 juillet 2026 · Najac
Informations pratiques
Najac
Les Parrots’n roll en concert à Najac !
60 Place du Faubourg Najac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Le Bar de la Plage à Najac organise un super concert avec le groupe Parrots’n roll ! Ambiance assurée !
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60 Place du Faubourg Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 25 68
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English :
The Bar de la Plage %E0 in Najac is hosting an awesome concert featuring the band Parrots’n Roll! A great time is guaranteed!
L’événement Les Parrots’n roll en concert à Najac ! Najac a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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