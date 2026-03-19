Najac

Spectacle de cirque au Camping des Etoiles

Lieu-dit Sourbins Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Spectacle de cirque en famile.

Mardi 21 juillet à 19h, la Compagnie Circonflex nous propose un spectacle de cirque à partager en famille, sous le chapiteau étoilé.

Restauration possible dès 19h. Réservation conseillée.

Participation libre .

Lieu-dit Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69 campingdesetoiles12@gmail.com

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English :

Circus show for the whole family.

L’événement Spectacle de cirque au Camping des Etoiles Najac a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)