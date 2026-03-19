Spectacle de cirque au Camping des Etoiles Najac
Spectacle de cirque au Camping des Etoiles Najac mardi 21 juillet 2026.
Najac
Spectacle de cirque au Camping des Etoiles
Lieu-dit Sourbins Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Spectacle de cirque en famile.
Mardi 21 juillet à 19h, la Compagnie Circonflex nous propose un spectacle de cirque à partager en famille, sous le chapiteau étoilé.
Restauration possible dès 19h. Réservation conseillée.
Participation libre .
Lieu-dit Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69 campingdesetoiles12@gmail.com
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English :
Circus show for the whole family.
L’événement Spectacle de cirque au Camping des Etoiles Najac a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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