Najac

Concert au Camping des Etoiles Simalex

Lieu-dit Sourbins Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Chansons françaises… mais pas que !

Simalex joue avec les mots et les genres. Chansons françaises teintées d’influences diverses, un univers personnel et attachant qui surprend à chaque tournant.

Restauration possible dès 19h. Réservation conseillée.

Participation libre

Concert organisé par Association Chalawan .

Lieu-dit Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69 campingdesetoiles12@gmail.com

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English :

French songs… but not only!

L’événement Concert au Camping des Etoiles Simalex Najac a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)