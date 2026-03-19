Festival Sous Les Toiles Édition 2026 Najac
Festival Sous Les Toiles Édition 2026 Najac lundi 6 juillet 2026.
Najac
Festival Sous Les Toiles Édition 2026
Sourbins Najac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-06
Le festival sous les Toiles de Najac est un espace d’imagination, de rencontres, pour les tout petits, les ados et tous les grands.
Vous y trouverez dans le désordre des longs et courts métrages projetés en plein air dans une prairie le soir, et dans un petit coin de forêt la journée, des documentaires sonores dans la prairie, des Ciné-concerts, mais aussi du théâtre, des Djs, un bal de clôture…
Programme du festival à venir https://festivalsouslestoiles.fr/ .
Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69 festivalsouslestoiles@gmail.com
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English :
The sous les Toiles festival in Najac is a space for imagination and encounters, for children, teenagers and adults alike.
L’événement Festival Sous Les Toiles Édition 2026 Najac a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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