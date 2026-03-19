Observations Astronomiques au Camping des Etoiles Najac
Observations Astronomiques au Camping des Etoiles Najac vendredi 17 juillet 2026.
Najac
Observations Astronomiques au Camping des Etoiles
Sourbins Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Avec Sivan HALEVY et son télescope itinérant !
Intervention de 2 heures environ dès 21h15
A partir de 9 ans 30 Personne maximum 7€ par personne.
Animation de prévues (projection, atelier, etc) sous le chapiteau en cas de mauvais temps.
Réservations 07 81 75 09 91 7 .
Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69 campingdesetoiles12@gmail.com
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English :
With Sivan HALEVY and his travelling telescope!
L’événement Observations Astronomiques au Camping des Etoiles Najac a été mis à jour le 2026-05-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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