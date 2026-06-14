Najac

14 juillet à Najac Repas et feu d’artifice

Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Fêtez le 14 juillet à Najac !

Repas veau à la broche-aligot et feu d’artifice proposés par le Comité de Fêtes.

Menu à 20€ (10€ pour les moins de 11 ans)

Melon au jambon

Veau à la broche

Aligot

Dessert

Vin et café compris 20 .

Najac 12270 Aveyron Occitanie comitedesfetesdenajac@gmail.com

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English :

Celebrate July 14th in Najac!

L’événement 14 juillet à Najac Repas et feu d’artifice Najac a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)