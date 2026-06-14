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14 juillet à Najac Repas et feu d’artifice Najac

14 juillet à Najac Repas et feu d’artifice Najac

14 juillet à Najac Repas et feu d’artifice Najac mardi 14 juillet 2026.

Ville
12270 Najac
Département
Aveyron
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Tarif
20 Tarif de base plein tarif Repas

Najac

14 juillet à Najac Repas et feu d’artifice

Najac Aveyron

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Fêtez le 14 juillet à Najac !
Repas veau à la broche-aligot et feu d’artifice proposés par le Comité de Fêtes.

Menu à 20€ (10€ pour les moins de 11 ans)
Melon au jambon
Veau à la broche
Aligot
Dessert
Vin et café compris 20  .

Najac 12270 Aveyron Occitanie   comitedesfetesdenajac@gmail.com

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English :

Celebrate July 14th in Najac!

L’événement 14 juillet à Najac Repas et feu d’artifice Najac a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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