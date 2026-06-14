14 juillet à Najac Repas et feu d’artifice Najac
14 juillet à Najac Repas et feu d’artifice Najac mardi 14 juillet 2026.
Najac
14 juillet à Najac Repas et feu d’artifice
Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Fêtez le 14 juillet à Najac !
Repas veau à la broche-aligot et feu d’artifice proposés par le Comité de Fêtes.
Menu à 20€ (10€ pour les moins de 11 ans)
Melon au jambon
Veau à la broche
Aligot
Dessert
Vin et café compris 20 .
Najac 12270 Aveyron Occitanie comitedesfetesdenajac@gmail.com
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English :
Celebrate July 14th in Najac!
L’événement 14 juillet à Najac Repas et feu d’artifice Najac a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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