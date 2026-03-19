Camping des Etoiles Balade nature Najac
Camping des Etoiles Balade nature Najac vendredi 3 juillet 2026.
Najac
Camping des Etoiles Balade nature
Sourbins Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21 2026-08-28
Partez à la rencontre de la loutre d’Europe, oiseaux, amphibiens et libellules avec Anthony Vieillard !
Tous les vendredis matins* en juillet et août, suivez Anthony Vieillard, animateur naturaliste, pour une balade nature immersive où dépaysement garanti et émerveillement sont au rendez-vous. Partez à la découverte d’une biodiversité exceptionnelle, sur les traces de la loutre d’Europe et à la rencontre des oiseaux, amphibiens et libellules.
Une expérience inoubliable à vivre en famille ou entre amis, pour profiter pleinement de votre séjour au camping.
Tarif 15 € pour les enfants et 20 € pour les adultes.
Sur réservation au 07.70.48.79.53
*sauf le 14 août 20 .
Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69 campingdesetoiles12@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet the European otter, birds, amphibians and dragonflies with Anthony Vieillard!
L’événement Camping des Etoiles Balade nature Najac a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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