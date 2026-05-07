Ballons en Bastides édition 2026 Najac Najac
Ballons en Bastides édition 2026 Najac Najac vendredi 3 juillet 2026.
Najac
Ballons en Bastides édition 2026 Najac
Najac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Rassemblement de montgolfières, venues de toute la France, au départ de Villeneuve et de Najac pour offrir un spectacle unique haut en couleurs, souvenir magique et inoubliable !
Envolez-vous au-dessus du Rouergue !
Najac → Villeneuve, paysages à couper le souffle
Le vent guide chaque décollage…
3–4–5 juillet 2026
Programme à venir .
Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A gathering of hot-air balloons from all over France, departing from Villeneuve and Najac, to offer a unique and colorful show, a magical and unforgettable souvenir!
L’événement Ballons en Bastides édition 2026 Najac Najac a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Najac (Aveyron)
- Marché artisanal médiéval Najac 14 mai 2026
- Fête de la Nature 2026 Conférence Projection Le bourdonnement des abeilles Najac 22 mai 2026
- Soirée d’ouverture de la saison du Camping des Etoiles Najac 30 mai 2026
- Fête de la danse Najac 31 mai 2026
- Concert au Camping des Etoiles Doc Lou et Ben Najac 4 juin 2026