Najac

Concert au Camping des Etoiles Arnaud Cance

Lieu-dit Sourbins Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Chansons françaises et occitanes

Chanteur ancré dans les terres d’Oc, Arnaud Cance tisse ses chansons entre français et occitan, entre tradition et modernité, avec une sensibilité poétique rare.

Restauration possible dès 19h. Réservation conseillée.

Participation libre .

Lieu-dit Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69 campingdesetoiles12@gmail.com

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English :

French and Occitan songs

L’événement Concert au Camping des Etoiles Arnaud Cance Najac a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)