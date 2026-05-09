Najac

Festival d’Autan Rigoletto

Najac Aveyron

Tarif : 42 – 42 – 150 EUR

Tarif de base plein tarif

Pass festival

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Un Opéra de Poche d’après Verdi.

Une production de La Chambre à Airs.

Avec Rigoletto, La Chambre à Airs s’empare de Verdi avec sérieux… sans jamais se prendre trop au sérieux. Dans une forme resserrée, vive et intensément théâtrale, cette relecture fait entendre autrement l’un des grands sommets de l’opéra, entre drame, panache, tension… et malice. Car ici, l’émotion n’exclut jamais le sourire, et la force du théâtre sait aussi jouer de l’ironie, du rythme et du plaisir de la scène.

Au plus près des voix, des regards et du jeu, Rigoletto retrouve toute son immédiateté plus direct, plus libre, plus proche, sans rien perdre de son intensité. Une soirée où l’on frissonne, où l’on est emporté, mais où l’on rit aussi, porté par une fantaisie théâtrale qui donne à l’ouvrage tout son mordant, toute sa vitalité et tout son éclat.

Céline Mellon (Gilda), Antoine Hummel (Duc de Mantoue), Belinda Kunz (Maddalena/Sparafucile), Rémi Studer (Direction artistique), Alice Szymanski (flûte traversière), Benjamin Miro (clarinette), Marion Lefort (Basson), Quatuor Adastra (Quatuor à cordes)

Durée 1h30 .

Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 9 84 00 27 27 contact.festivaldautan@gmail.com

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English :

A Pocket Opera after Verdi.

Produced by La Chambre à Airs.

L’événement Festival d’Autan Rigoletto Najac a été mis à jour le 2026-05-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)