Najac

Cluedo® géant à la Maison du Gouverneur

1 rue du Château Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte (+ de 12ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Plongez dans l’univers captivant du Cluedo® géant à la Maison du Gouverneur, une expérience ludique et immersive qui ravira petits et grands enquêteurs.

Cluedo® géant à la Maison du Gouverneur

Nous sommes en 1978. Un groupe de six artistes talentueux achève une résidence dans un centre d’art réputé pour son avant-gardisme. Le moment est solennel leurs œuvres doivent être révélées au public lors d’une exposition exceptionnelle organisée en leur honneur.

Mais tout ne se déroule pas comme prévu… Un artiste manque à l’appel… Un meurtre a été commis. Qui est le coupable ? Comment le crime a-t-il été perpétré ? Et surtout… pourquoi ?

Enfilez votre tenue d’enquêteur, formez votre équipe et laissez parler votre sens de l’observation. Au fil des interrogatoires passés dans la Maison du Gouverneur, vous devrez faire preuve de logique, de coopération et de perspicacité pour résoudre l’enquête. 5 .

1 rue du Château Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 91 94 47 mdg@najac.fr

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English :

Immerse yourself in the captivating world of Giant Cluedo® at the Governor’s House, a fun and immersive experience that will delight detectives of all ages.

L’événement Cluedo® géant à la Maison du Gouverneur Najac a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)