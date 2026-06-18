Najac

Cluedo® géant à la Maison du Gouverneur

1 rue du Château Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte (+ de 12ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Plongez dans l’univers captivant du Cluedo® géant à la Maison du Gouverneur, une expérience ludique et immersive qui ravira petits et grands enquêteurs.

Cluedo® géant à la Maison du Gouverneur

Najac, 20 août 1931 une fête qui tourne mal !

Monsieur Louis Cibiel, héritier d’une importante famille najacoise, fête ses 80 ans en grande pompe. Tout le village est réuni, l’ambiance est festive… mais l’événement ne va pas se passer comme prévu.

Un meurtre est commis.

Par qui ? Comment ? Et pourquoi ?

Enfilez votre tenue d’enquêteur, formez votre équipe et laissez parler votre sens de l’observation. Au fil des interrogatoires passés dans la Maison du Gouverneur, vous devrez faire preuve de logique, de coopération et de perspicacité pour résoudre l’enquête. 5 .

1 rue du Château Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 91 94 47 mdg@najac.fr

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English :

Immerse yourself in the captivating world of Giant Cluedo® at the Governor’s House, a fun and immersive experience that will delight detectives of all ages.

L’événement Cluedo® géant à la Maison du Gouverneur Najac a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)