Informations pratiques

Najac

Soirée nocturne au parc accrobranche

Le Païsserou Najac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Prêt pour l’aventure ?

Sensations, éclats de rire et étoiles au rendez-vous !

Nocturne réservée à partir de 7 ans minimum.

Restauration possible.

Réservation en ligne obligatoire. .

Le Païsserou Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 73 94 contact@aagac.com

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English :

Ready for an adventure?

Thrills, laughter, and stars await!

L’événement Soirée nocturne au parc accrobranche Najac a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)