Soirée nocturne au parc accrobranche Najac
jeudi 23 juillet 2026 · Najac
Informations pratiques
Najac
Soirée nocturne au parc accrobranche
Le Païsserou Najac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Prêt pour l’aventure ?
Sensations, éclats de rire et étoiles au rendez-vous !
Nocturne réservée à partir de 7 ans minimum.
Restauration possible.
Réservation en ligne obligatoire. .
Le Païsserou Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 73 94 contact@aagac.com
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English :
Ready for an adventure?
Thrills, laughter, and stars await!
L’événement Soirée nocturne au parc accrobranche Najac a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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