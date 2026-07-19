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Soirée nocturne au parc accrobranche Najac

jeudi 23 juillet 2026 · Najac

Soirée nocturne au parc accrobranche Najac

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Adresse
Le Païsserou
Ville
12270 Najac
Département
Aveyron
Tarif

Najac

Soirée nocturne au parc accrobranche

Le Païsserou Najac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Prêt pour l’aventure ?
Sensations, éclats de rire et étoiles au rendez-vous !
Nocturne réservée à partir de 7 ans minimum.
Restauration possible.
Réservation en ligne obligatoire.   .

Le Païsserou Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 73 94  contact@aagac.com

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English :

Ready for an adventure?
Thrills, laughter, and stars await!

L’événement Soirée nocturne au parc accrobranche Najac a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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