Informations pratiques

Najac

Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Jay See

Roc du Pont Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Entrée libre au concert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Concerts gratuits de l’été à l’Oberge du Païsserou !

Un véritable voyage au cœur du pop, soul et latino. Une présence qui ne laisse pas indifférente. .

Roc du Pont Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 73 96 paisserou@icloud.com

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English :

Free summer concerts at the Oberge du Pa%EFsserou!

L’événement Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Jay See Najac a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)