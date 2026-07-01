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Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Jay See Najac

mardi 21 juillet 2026 · Najac

Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Jay See Najac

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Adresse
Roc du Pont
Ville
12270 Najac
Département
Aveyron
Tarif
Entrée libre au concert

Najac

Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Jay See

Roc du Pont Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Entrée libre au concert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Concerts gratuits de l’été à l’Oberge du Païsserou !
Un véritable voyage au cœur du pop, soul et latino. Une présence qui ne laisse pas indifférente.   .

Roc du Pont Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 73 96  paisserou@icloud.com

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English :

Free summer concerts at the Oberge du Pa%EFsserou!

L’événement Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Jay See Najac a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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