Informations pratiques

Najac

Najac Museum fête les traditions

26-28, place du Faubourg 12270 Najac Najac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le Najac Museum fête les traditions conférence, animation et dîner traditionnel à la salle des fêtes

Comme chaque année, nous organisons le repas d’été, repas traditionnel pour valoriser les traditions, les savoirs-faire à travers tous ceux qui s’intéressent au Musée du Vieux Najac. Nombreux sont ceux qui ont agi pour qu’il soit là aujourd’hui.

mais sous les modes, il existe un vieux pays, chers à nous tous qui ne change pas. Il est là sur sa crête entre ses montagnes avec ses histoires millénaires qui invitent à se souvenir et à ne jamais oublier que sous les oripeaux et les flons-flons, il y a Najac depuis longtemps, les femmes et les hommes qui ont vécu ici et façonné le pays.

Nous vous invitons à partager avec nous le souvenir, les histoires, les pantalonnades najacoises comme disait ROBERT MURAT, la vie quoi des gens d’ici.

On compte sur vous !

On racontera quelques histoires drôles, sérieuses, tragiques ou émouvantes. On parlera de nous et de tous les nôtres et on dînera en bonne compagnie. Inscrivez-vous d’ores et déjà, (repas 15 € par personne) sur le mail des membres du bureau vous trouverez tout sur le site internet https://www.najac-museum.com .

26-28, place du Faubourg 12270 Najac Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 07 94 85 22

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English :

The Najac Museum Celebrates Traditions: A Lecture, Activities, and a Traditional Dinner in the Community Hall

L’événement Najac Museum fête les traditions Najac a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)