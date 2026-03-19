Najac

Atelier Art & Astres au Camping des Etoiles

Sourbins Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Avec Sivan HALEVY et son télescope itinérant !

Intervention de 2 heures environ de 16h à 18h

Réservations 07 81 75 09 91 8 .

Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69 campingdesetoiles12@gmail.com

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English :

With Sivan HALEVY and his travelling telescope!

L’événement Atelier Art & Astres au Camping des Etoiles Najac a été mis à jour le 2026-05-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)