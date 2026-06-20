Brocante et marché aux puces Najac
samedi 15 août 2026 · Najac
Informations pratiques
Najac
Brocante et marché aux puces
Najac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Brocante/Marché aux Puces le 15 août sur les places et dans les rues du village.
Les exposants sont des professionnels et des particuliers qui proposent des objets et des meubles anciens. Seuls les restaurants et bars de Najac servent des repas, boissons, glaces, sandwichs. .
Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 17 78 32 80 najacbrocantes@gmail.com
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English :
Flea market on August 15 in the village squares and streets.
L’événement Brocante et marché aux puces Najac a été mis à jour le 2026-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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