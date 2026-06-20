Informations pratiques

Najac

Brocante et marché aux puces

Najac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Brocante/Marché aux Puces le 15 août sur les places et dans les rues du village.

Les exposants sont des professionnels et des particuliers qui proposent des objets et des meubles anciens. Seuls les restaurants et bars de Najac servent des repas, boissons, glaces, sandwichs. .

Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 17 78 32 80 najacbrocantes@gmail.com

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English :

Flea market on August 15 in the village squares and streets.

L’événement Brocante et marché aux puces Najac a été mis à jour le 2026-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)