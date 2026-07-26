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HORS SERVICE Spectacle cabaresque sous chapiteau Najac

samedi 1 août 2026 · Najac

HORS SERVICE Spectacle cabaresque sous chapiteau Najac

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Ville
12270 Najac
Département
Aveyron
Tarif
10 Tarif de base plein tarif Tarif réduit

Najac

HORS SERVICE Spectacle cabaresque sous chapiteau

Najac Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-01
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-01 2026-08-06 2026-08-12 2026-08-13

Le Cirque Sans Cible présente son spectacle cabaresque HORS SERVICE sous chapiteau
Ce qui est vieux, usé, cassé n’a pas encore dit son dernier mot !
Le temps est arrivé de déprogrammer l’obsolescence, de dévoiler les ficelles et d’embrasser l’échec. Porté par une bande-son originale jouée en live, HORS SERVICE fait la place à l’expérimentation et à l’inutile. Aérien, acrobatique, en équilibre, bref, circassien. Un spectacle cabaresque dans lequel différents univers se croisent et cohabitent pour aller dans la même direction. La nouvelle création collective du Cirque Sans Cible vous accueille pour vous offrir un joyeux désordre.

Spectacle Tout Public
On vous prévient tout de même que la musique peut être forte. Alors pour les plus sensibles, n’hésitez pas à venir avec vos protections auditives.

Réservation au 06 95 26 85 20

Buvette et restauration sur place
Stade Rolon Lafon à Najac 10  .

Najac 12270 Aveyron Occitanie  

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English :

Cirque Sans Cible presents its cabaret-style show *HORS SERVICE* under the big top

L’événement HORS SERVICE Spectacle cabaresque sous chapiteau Najac a été mis à jour le 2026-07-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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