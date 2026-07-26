Informations pratiques

Najac

HORS SERVICE Spectacle cabaresque sous chapiteau

Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-01

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-06 2026-08-12 2026-08-13

Le Cirque Sans Cible présente son spectacle cabaresque HORS SERVICE sous chapiteau

Ce qui est vieux, usé, cassé n’a pas encore dit son dernier mot !

Le temps est arrivé de déprogrammer l’obsolescence, de dévoiler les ficelles et d’embrasser l’échec. Porté par une bande-son originale jouée en live, HORS SERVICE fait la place à l’expérimentation et à l’inutile. Aérien, acrobatique, en équilibre, bref, circassien. Un spectacle cabaresque dans lequel différents univers se croisent et cohabitent pour aller dans la même direction. La nouvelle création collective du Cirque Sans Cible vous accueille pour vous offrir un joyeux désordre.

Spectacle Tout Public

On vous prévient tout de même que la musique peut être forte. Alors pour les plus sensibles, n’hésitez pas à venir avec vos protections auditives.

Réservation au 06 95 26 85 20

Buvette et restauration sur place

Stade Rolon Lafon à Najac 10 .

Najac 12270 Aveyron Occitanie

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English :

Cirque Sans Cible presents its cabaret-style show *HORS SERVICE* under the big top

L’événement HORS SERVICE Spectacle cabaresque sous chapiteau Najac a été mis à jour le 2026-07-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)