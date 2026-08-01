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Soirée brasucade à Najac ! Najac

samedi 15 août 2026 · Najac

Soirée brasucade à Najac ! Najac

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
ZA le Puech
Ville
12270 Najac
Département
Aveyron
Tarif
20 Tarif de base plein tarif Repas

Najac

Soirée brasucade à Najac !

ZA le Puech Najac Aveyron

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Rendez-vous à Najac pour une soirée apéri-huitres et un repas brasucade organisés par l’association LA QUILLE NAJACOISE !
Le 15 août arrive à grand pas avec la soirée moules de la quille najacoise. Le producteur viendra directement de l’étang de Thau pour vous régaler . Pensez à vous inscrire, les places étant limitées. Merci d’apporter vos assiettes et couverts !

Au programme:
Apéro-huitres avec le producteur qui viendra directement de l’étang de Thau
Repas: Melon/jambon, basucades (moules), frites, glaces, vin blanc et rosé, café 20  .

ZA le Puech Najac 12270 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us in Najac for an evening of oyster appetizers and a brasucade dinner organized by the LA QUILLE NAJACOISE association!

L’événement Soirée brasucade à Najac ! Najac a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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