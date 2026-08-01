Soirée brasucade à Najac ! Najac
samedi 15 août 2026 · Najac
Informations pratiques
Najac
Soirée brasucade à Najac !
ZA le Puech Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Rendez-vous à Najac pour une soirée apéri-huitres et un repas brasucade organisés par l’association LA QUILLE NAJACOISE !
Le 15 août arrive à grand pas avec la soirée moules de la quille najacoise. Le producteur viendra directement de l’étang de Thau pour vous régaler . Pensez à vous inscrire, les places étant limitées. Merci d’apporter vos assiettes et couverts !
Au programme:
Apéro-huitres avec le producteur qui viendra directement de l’étang de Thau
Repas: Melon/jambon, basucades (moules), frites, glaces, vin blanc et rosé, café 20 .
ZA le Puech Najac 12270 Aveyron Occitanie
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English :
Join us in Najac for an evening of oyster appetizers and a brasucade dinner organized by the LA QUILLE NAJACOISE association!
L’événement Soirée brasucade à Najac ! Najac a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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