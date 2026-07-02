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Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Eclectic et Tak Najac

mardi 11 août 2026 · Najac

Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Eclectic et Tak Najac

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Adresse
Roc du Pont
Ville
12270 Najac
Département
Aveyron
Tarif
Entrée libre au concert

Najac

Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Eclectic et Tak

Roc du Pont Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Entrée libre au concert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-11
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

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Roc du Pont Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 73 96  paisserou@icloud.com

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English :

Free summer concerts at the Oberge du Pa%EFsserou!

L’événement Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Eclectic et Tak Najac a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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