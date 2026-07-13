Informations pratiques

Najac

Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Les Memories

Roc du Pont Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Entrée libre au concert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Concerts gratuits de l’été à l’Oberge du Païsserou !

Le trio Mémories est composé de trois potes professionnels passionnées et se pratique depuis plus de 25 ans avec un répertoire sans cesse renouvelé. Plus de 140 chansons des années 50 à 2010 en passant du rock, r&b, pop… la bonne humeur, rock’n’roll et amitié est au rendez vous ! .

Roc du Pont Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 73 96 paisserou@icloud.com

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English :

Free summer concerts at the Oberge du Pa%EFsserou!

L’événement Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Les Memories Najac a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)