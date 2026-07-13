Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Les Memories Najac
vendredi 7 août 2026 · Najac
Informations pratiques
Najac
Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Les Memories
Roc du Pont Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
Entrée libre au concert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Concerts gratuits de l’été à l’Oberge du Païsserou !
Le trio Mémories est composé de trois potes professionnels passionnées et se pratique depuis plus de 25 ans avec un répertoire sans cesse renouvelé. Plus de 140 chansons des années 50 à 2010 en passant du rock, r&b, pop… la bonne humeur, rock’n’roll et amitié est au rendez vous ! .
Roc du Pont Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 73 96 paisserou@icloud.com
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Free summer concerts at the Oberge du Pa%EFsserou!
L’événement Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Les Memories Najac a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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