Informations pratiques

Najac

Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Les Berzinc

Roc du Pont Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Entrée libre au concert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Concerts gratuits de l’été à l’Oberge du Païsserou !

C’est à grands coups de raclements de bottleneck, de rougeoiement de lampes d’ampli, de percussions métalliques et de groove de contrebasse que le duo revisite les grands noms de la chanson française. Un Cocktail (d)étonnant, plein d’énergie positive et de bonne humeur, au nom de l’amour intemporel des mots et de la musique. .

Roc du Pont Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 73 96 paisserou@icloud.com

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English :

Free summer concerts at the Oberge du Pa%EFsserou!

L’événement Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Les Berzinc Najac a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)