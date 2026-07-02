Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Les Berzinc Najac
mardi 4 août 2026 · Najac
Informations pratiques
Najac
Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Les Berzinc
Roc du Pont Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
Entrée libre au concert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Concerts gratuits de l’été à l’Oberge du Païsserou !
C’est à grands coups de raclements de bottleneck, de rougeoiement de lampes d’ampli, de percussions métalliques et de groove de contrebasse que le duo revisite les grands noms de la chanson française. Un Cocktail (d)étonnant, plein d’énergie positive et de bonne humeur, au nom de l’amour intemporel des mots et de la musique. .
Roc du Pont Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 73 96 paisserou@icloud.com
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English :
Free summer concerts at the Oberge du Pa%EFsserou!
L’événement Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Les Berzinc Najac a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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