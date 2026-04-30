Najac

Concert au Camping des Etoiles Poezik

Lieu-dit Sourbins Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Rock poétique

Poezik, c’est du rock avec des mots. Des compositions originales où guitares électriques et poésie se répondent pour une soirée entre énergie et émotion.

Restauration possible dès 19h. Réservation conseillée.

Participation libre

Concert organisé par Association Chalawan .

Lieu-dit Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69 campingdesetoiles12@gmail.com

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English :

Poetic rock

L’événement Concert au Camping des Etoiles Poezik Najac a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)