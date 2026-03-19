Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Camping des Etoiles Préparation de l’éclipse du 12 août Najac

Camping des Etoiles Préparation de l’éclipse du 12 août Najac

Camping des Etoiles Préparation de l’éclipse du 12 août Najac vendredi 7 août 2026.

Adresse : Sourbins

Ville : 12270 Najac

Département : Aveyron

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Tarif : 8 Tarif de base plein tarif

Najac

Camping des Etoiles Préparation de l’éclipse du 12 août

Sourbins Najac Aveyron

Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Avec Sivan HALEVY et son télescope itinérant !
Intervention de 2 heures environ de 16h à 18h

Réservations 07 81 75 09 91 8  .

Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69  campingdesetoiles12@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With Sivan HALEVY and his travelling telescope!

L’événement Camping des Etoiles Préparation de l’éclipse du 12 août Najac a été mis à jour le 2026-05-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Najac (Aveyron)