Najac

Concert au Camping des Etoiles Fazaz

Lieu-dit Sourbins Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Chanson amazighe du Moyen-Atlas

Fazaz nous transporte dans les montagnes du Moyen-Atlas avec la chanson amazighe du Maroc — rythmes berbères, cordes et chants ancestraux pour une soirée hors du temps.

Restauration possible dès 19h. Réservation conseillée.

Participation libre .

Lieu-dit Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69 campingdesetoiles12@gmail.com

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English :

Amazigh song from the Middle Atlas

L’événement Concert au Camping des Etoiles Fazaz Najac a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)