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Concert au Camping des Etoiles Fazaz Najac

Concert au Camping des Etoiles Fazaz Najac

Concert au Camping des Etoiles Fazaz Najac jeudi 13 août 2026.

Adresse : Lieu-dit Sourbins

Ville : 12270 Najac

Département : Aveyron

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Tarif :

Najac

Concert au Camping des Etoiles Fazaz

Lieu-dit Sourbins Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Chanson amazighe du Moyen-Atlas
Fazaz nous transporte dans les montagnes du Moyen-Atlas avec la chanson amazighe du Maroc — rythmes berbères, cordes et chants ancestraux pour une soirée hors du temps.

Restauration possible dès 19h. Réservation conseillée.

Participation libre   .

Lieu-dit Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69  campingdesetoiles12@gmail.com

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English :

Amazigh song from the Middle Atlas

L’événement Concert au Camping des Etoiles Fazaz Najac a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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