10ème Salon du Jeu d’Angoulême Salle Lunesse Angoulême samedi 24 octobre 2026.
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
2026-10-24 2026-10-25
L’association Angoul’Aime Jouer à le plaisir de vous inviter à son 10ème Salon du Jeu d’Angoulême.
Salle Lunesse Rue Paul Mairat Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine angoulaimejouer16@gmail.com
English :
The Angoul’Aime Jouer association is pleased to invite you to its 10th Salon du Jeu d’Angoulême.
