10ème Salon du Jeu d’Angoulême

Salle Lunesse Rue Paul Mairat Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-25

L’association Angoul’Aime Jouer à le plaisir de vous inviter à son 10ème Salon du Jeu d’Angoulême.

.

Salle Lunesse Rue Paul Mairat Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine angoulaimejouer16@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Angoul’Aime Jouer association is pleased to invite you to its 10th Salon du Jeu d’Angoulême.

L’événement 10ème Salon du Jeu d’Angoulême Angoulême a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême