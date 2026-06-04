Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

11/15ans TAJeunesse : On bouge association la tour d’auvergne Rennes

11/15ans TAJeunesse : On bouge association la tour d’auvergne Rennes

11/15ans TAJeunesse : On bouge association la tour d’auvergne Rennes lundi 6 juillet 2026.

Lieu : association la tour d'auvergne

Adresse : 8,passage du Couëdic

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

11/15ans TAJeunesse : On bouge association la tour d’auvergne Rennes 6 juillet – 26 août Ille-et-Vilaine

accès libre

Entre 17h et 19h, tu viens quand tu veux tu pars quand tu veux!

Tu as entre 11 et 15 ans
les animateur·ices jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accueillent dans leur locaux pour bouger, papoter, proposer des activités que vous choisissez !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-06T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-26T19:00:00.000+02:00

1
 

association la tour d’auvergne 8,passage du Couëdic Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)