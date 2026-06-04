11/15ans TAJeunesse : On bouge association la tour d’auvergne Rennes
11/15ans TAJeunesse : On bouge association la tour d’auvergne Rennes lundi 6 juillet 2026.
11/15ans TAJeunesse : On bouge association la tour d’auvergne Rennes 6 juillet – 26 août Ille-et-Vilaine
accès libre
Entre 17h et 19h, tu viens quand tu veux tu pars quand tu veux!
Tu as entre 11 et 15 ans
les animateur·ices jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accueillent dans leur locaux pour bouger, papoter, proposer des activités que vous choisissez !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-06T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-26T19:00:00.000+02:00
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association la tour d’auvergne 8,passage du Couëdic Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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