Mondial des quartiers Plateau sportif de la Binquenais Rennes samedi 27 juin 2026.

Mondial des quartiers Plateau sportif de la Binquenais Rennes 27 juin – 16 août Ille-et-Vilaine

Animation de quartiers organisé par des jeunes

Chaque week-end à partir du 27 juin jusqu’au 16 août, l’association Ye lin han propose des animations sur le complexe sportif de la Binquenais.

Les animations proposées sont :

– tournoi de foot

– tournoi EA sport

– Animation fit traninig à destination des femmes

– sortie avec les jeunes au lasers Games de Vern (place limite)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-27T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-16T23:00:00.000+02:00

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Plateau sportif de la Binquenais square alexis le strat 35200 rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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