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Mondial des quartiers Plateau sportif de la Binquenais Rennes

Mondial des quartiers Plateau sportif de la Binquenais Rennes

Mondial des quartiers Plateau sportif de la Binquenais Rennes samedi 27 juin 2026.

Lieu : Plateau sportif de la Binquenais

Adresse : square alexis le strat 35200 rennes

Ville : 35200 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Mondial des quartiers Plateau sportif de la Binquenais Rennes 27 juin – 16 août Ille-et-Vilaine

Animation de quartiers organisé par des jeunes

Chaque week-end à partir du 27 juin jusqu’au 16 août, l’association Ye lin han propose des animations sur le complexe sportif de la Binquenais.
Les animations proposées sont :
– tournoi de foot
– tournoi EA sport
– Animation fit traninig à destination des femmes
– sortie avec les jeunes au lasers Games de Vern (place limite)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-27T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-16T23:00:00.000+02:00

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Plateau sportif de la Binquenais square alexis le strat 35200 rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine


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