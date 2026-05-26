Fête Des squares #6 Café associatif de la ferme des Gallets Rennes
Fête Des squares #6 Café associatif de la ferme des Gallets Rennes samedi 27 juin 2026.
Fête Des squares #6 Café associatif de la ferme des Gallets Rennes Samedi 27 juin, 13h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Un samedi 4 ambiances : Tournoi de Football intergénérationnel, Initiation Zumba , musique des Andes LLAPAKU, Folk Bluegrass
Samedi 27 juin
-13h45
Le célébre uin tournoi de football intergénérationnel de La fête Des Squares sera à nouveau organisé par les jeunes du quartier Longs Champs !!! le tournoi se déroulera sur le petit terrain de foot ballde la ferme des gallets /
16h30 Initiation Zumba : une premiere à la Fête des Squares !
Pendant que nos footeux seront en plein tournoi , DFF studio vous propose une initiation à la Zumba.
Vousêtes tous conviés !
-19h00 Musique des Andes
LLAPAKU (La force de l’esprit bienveillant) entre ciel et terre au sommet de la cordièllere des Andes, Cest un groupe de musique traditionnelle ..
Les musiciens sont originaires de La paz en Bolivie.
La ville est entourée de montagnes enneigées, le vent glacial ysouffle les mélodies que les musiciens interprèteront dans leurs flûtes.
-21h00 Folk/Bluegrass
Mélant intimement deux voix et deux guitares , le duo folk auxaccents résolument bluegrass revisité avec une sensibilité palpabe à chaque note un univers tout en autbenticité , ou s’entrecroisent chansons folk, répertoire traditionnel américain et douce ballades québécoises. Portée par une osmose évidente, l’atmosphère musicale qu’ils installentavec finesse ne manquera pas de vous émouvoir.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-27T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-27T23:00:00.000+02:00
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Café associatif de la ferme des Gallets 26 Av. Pierre Donzelot, 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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