11ème édition de La Lekkarod en Haute Maurienne Vanoise Le Carreley Bessans

Cette course internationale de traîneaux à chiens sera de nouveau en Haute Maurienne Vanoise avec des étapes entre Bessans, Bonneval sur Arc et Val Cenis.

This international dog sled race will be again in Haute Maurienne Vanoise with stages between Bessans and Bonneval sur Arc.

