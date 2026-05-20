Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

11ème fête des Fruits et des Légumes Cohons

11ème fête des Fruits et des Légumes Cohons dimanche 11 octobre 2026.

Adresse : Jardins Suspendus de Cohons

Ville : 52600 Cohons

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 11 octobre 2026

Fin : dimanche 11 octobre 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Cohons

11ème fête des Fruits et des Légumes

Jardins Suspendus de Cohons Cohons Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Tout public
Village de producteurs, dégustations, animations abris à insectes et fabrication de compost, déambulations artistiques et contes, ateliers cuisine, stands littéraires, concours de tartes…
Bars à soupe et à jus de fruit
Repas détox sur place
Entrée gratuite   .

Jardins Suspendus de Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 26 94 24  contact@jardin-cohons.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 11ème fête des Fruits et des Légumes Cohons a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres

À voir aussi à Cohons (Haute-Marne)