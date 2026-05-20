11ème fête des Fruits et des Légumes Cohons
11ème fête des Fruits et des Légumes Cohons dimanche 11 octobre 2026.
Cohons
11ème fête des Fruits et des Légumes
Jardins Suspendus de Cohons Cohons Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Tout public
Village de producteurs, dégustations, animations abris à insectes et fabrication de compost, déambulations artistiques et contes, ateliers cuisine, stands littéraires, concours de tartes…
Bars à soupe et à jus de fruit
Repas détox sur place
Entrée gratuite .
Jardins Suspendus de Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 26 94 24 contact@jardin-cohons.fr
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English :
L’événement 11ème fête des Fruits et des Légumes Cohons a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres
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