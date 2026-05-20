Cohons

11ème fête des Fruits et des Légumes

Jardins Suspendus de Cohons Cohons Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Tout public

Village de producteurs, dégustations, animations abris à insectes et fabrication de compost, déambulations artistiques et contes, ateliers cuisine, stands littéraires, concours de tartes…

Bars à soupe et à jus de fruit

Repas détox sur place

Entrée gratuite .

Jardins Suspendus de Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 26 94 24 contact@jardin-cohons.fr

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English :

L’événement 11ème fête des Fruits et des Légumes Cohons a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres