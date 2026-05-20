Cohons

Ateliers Land’Art avec APO

Jardins Suspendus de Cohons Cohons Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15

Tout public

Venez créer dans et avec la nature une exploration artistique à base de branches, mousses, pierres, terre, paille…

Buvette et restauration .

Jardins Suspendus de Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 26 94 24 contact@jardin-cohons.fr

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English :

L’événement Ateliers Land’Art avec APO Cohons a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres