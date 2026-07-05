Visite guidée du jardin de Silière, Jardin de Silière, Cohons
vendredi 18 septembre 2026 · Jardin de Silière · Cohons
Informations pratiques
Visite guidée du jardin de Silière 18 – 20 septembre Jardin de Silière Haute-Marne
4 €/visiteur ; gratuit moins de 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00
Visite guidée d’un jardin historique « remarquable », composé
– d’un jardin à la française du XVIIe siècle avec bassins, charmilles et tilleuls,
– et d’une promenade romantique du XIXe siècle avec cascade, tufière et beaux arbres.
Jardin de Silière 5 Rue Varinot, 52600 Cohons, France Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33610741070 http://www.siliere.fr Construite en 1659 pour un magistrat de Langres, la demeure de Silière, dénommée le Château de Cohons, est de style classique. En entrant, face à vous : une façade en pierres de taille (la pierre de Cohons, non gélive). Elle est bien proportionnée et dominée par un toit en petites tuiles bourguignonnes. Côté jardin, deux pavillons ont été ajoutés au XIXe siècle. Ils s’intègrent bien au plan initial du château et en préservent l’harmonie. L’ensemble reste très équilibré ; il y a probablement du nombre d’or dans cette construction. Grand parking en face de l’entrée.
Visite guidée d’un jardin historique « remarquable »
©DRAC Grand Est
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