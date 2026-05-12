Cohons

12e vide-greniers de Cohons

Cohons Cohons Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Tout public

Fête foraine.

Buvette et restauration sur place.

60 exposants habituellement. .

Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 68 38 44 54

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English :

L’événement 12e vide-greniers de Cohons Cohons a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres