12e vide-greniers de Cohons Cohons
12e vide-greniers de Cohons Cohons dimanche 13 septembre 2026.
Cohons
12e vide-greniers de Cohons
Cohons Cohons Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Tout public
Fête foraine.
Buvette et restauration sur place.
60 exposants habituellement. .
Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 68 38 44 54
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English :
L’événement 12e vide-greniers de Cohons Cohons a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres
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