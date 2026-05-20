Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

8ème Championnat du monde de courses d’escargots Cohons

8ème Championnat du monde de courses d’escargots Cohons dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Jardins Suspendus de Cohons

Ville : 52600 Cohons

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Cohons

8ème Championnat du monde de courses d’escargots

Jardins Suspendus de Cohons Cohons Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Tout public
Courses toutes les 30 minutes, salon avicole, voitures de courses, ateliers, concert, tombola…
Dégustation d’escargots, buvette et restaurant locale.
Entrée gratuite   .

Jardins Suspendus de Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 26 94 24  contact@jardin-cohons.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 8ème Championnat du monde de courses d’escargots Cohons a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres

À voir aussi à Cohons (Haute-Marne)