Cohons

8ème Championnat du monde de courses d’escargots

Jardins Suspendus de Cohons Cohons Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Tout public

Courses toutes les 30 minutes, salon avicole, voitures de courses, ateliers, concert, tombola…

Dégustation d’escargots, buvette et restaurant locale.

Entrée gratuite .

Jardins Suspendus de Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 26 94 24 contact@jardin-cohons.fr

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English :

L’événement 8ème Championnat du monde de courses d’escargots Cohons a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres