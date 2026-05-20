8ème Championnat du monde de courses d’escargots Cohons
8ème Championnat du monde de courses d’escargots Cohons dimanche 5 juillet 2026.
Cohons
8ème Championnat du monde de courses d’escargots
Jardins Suspendus de Cohons Cohons Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Tout public
Courses toutes les 30 minutes, salon avicole, voitures de courses, ateliers, concert, tombola…
Dégustation d’escargots, buvette et restaurant locale.
Entrée gratuite .
Jardins Suspendus de Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 26 94 24 contact@jardin-cohons.fr
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English :
L’événement 8ème Championnat du monde de courses d’escargots Cohons a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres
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