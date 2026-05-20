Visite guidée Gourmande Cohons
Visite guidée Gourmande Cohons dimanche 23 août 2026.
Cohons
Visite guidée Gourmande
Jardins Suspendus de Cohons Cohons Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Tout public
Balade entre vignes et jardins, collation gourmande .
Jardins Suspendus de Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 26 94 24 contact@jardin-cohons.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée Gourmande Cohons a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres
À voir aussi à Cohons (Haute-Marne)
- Ateliers photographiques et de land’art aux Jardins suspendus, Les jardins suspendus de Cohons, Cohons 6 juin 2026
- L’essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu’avec le coeur, Jardin de Silière, Cohons 6 juin 2026
- Yoga aux Jardins de Cohons Cohons 16 juillet 2026
- Ciné’Soupe avec le Beuchay Cohons 15 août 2026
- 11ème fête des Fruits et des Légumes Cohons 11 octobre 2026