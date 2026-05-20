Cohons

Visite guidée Gourmande

Jardins Suspendus de Cohons Cohons Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Tout public

Balade entre vignes et jardins, collation gourmande .

Jardins Suspendus de Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 26 94 24 contact@jardin-cohons.fr

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English :

L’événement Visite guidée Gourmande Cohons a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres