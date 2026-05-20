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Visite guidée Gourmande Cohons

Visite guidée Gourmande Cohons dimanche 23 août 2026.

Adresse : Jardins Suspendus de Cohons

Ville : 52600 Cohons

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Cohons

Visite guidée Gourmande

Jardins Suspendus de Cohons Cohons Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Tout public
Balade entre vignes et jardins, collation gourmande   .

Jardins Suspendus de Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 26 94 24  contact@jardin-cohons.fr

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English :

L’événement Visite guidée Gourmande Cohons a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres

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