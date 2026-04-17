11ème Salon du Vin et des produits gourmands Saint-Affrique
11ème Salon du Vin et des produits gourmands Saint-Affrique samedi 18 avril 2026.
Saint-Affrique
11ème Salon du Vin et des produits gourmands
Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Prix par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-18
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19
Découvrez des saveurs d’exception au 11ᵉ Salon du Vin et des Produits Gourmands ! Rendez-vous pour une expérience unique alliant terroir, convivialité et plaisirs gourmands. Ne manquez pas cet événement incontournable de notre ville !
Des vins venus de toute la France et des gourmandises.
Certains exposants nous reviennent depuis nos débuts en 2014 !
Bien sûr, à consommer avec Modération … ou avec un proche, en famille !
Samedi
10h-20h
Dimanche
8h-10h Déjeuner aux tripoux naucellois
10h-19h non stop
Possibilité de restauration sur place 3 .
Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 77 46 76 71
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English :
Discover exceptional flavors at the 11? Salon du Vin et des Produits Gourmands! Join us for a unique experience combining terroir, conviviality and gourmet pleasures. Don’t miss this not-to-be-missed event in our city!
L’événement 11ème Salon du Vin et des produits gourmands Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-04-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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