Saint-Affrique

11ème Salon du Vin et des produits gourmands

Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Découvrez des saveurs d’exception au 11ᵉ Salon du Vin et des Produits Gourmands ! Rendez-vous pour une expérience unique alliant terroir, convivialité et plaisirs gourmands. Ne manquez pas cet événement incontournable de notre ville !

Des vins venus de toute la France et des gourmandises.

Certains exposants nous reviennent depuis nos débuts en 2014 !

Bien sûr, à consommer avec Modération … ou avec un proche, en famille !

Samedi

10h-20h

Dimanche

8h-10h Déjeuner aux tripoux naucellois

10h-19h non stop

Possibilité de restauration sur place 3 .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 77 46 76 71

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English :

Discover exceptional flavors at the 11? Salon du Vin et des Produits Gourmands! Join us for a unique experience combining terroir, conviviality and gourmet pleasures. Don’t miss this not-to-be-missed event in our city!

L’événement 11ème Salon du Vin et des produits gourmands Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-04-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)