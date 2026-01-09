Loto du Club de l’Amitié Saint-Affrique
Loto du Club de l’Amitié Saint-Affrique samedi 14 février 2026.
Loto du Club de l’Amitié
Rue de la Vernière Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14 2026-04-18
Venez nombreux au Quine du Club de l’Amitié !
Loto à partir de 14h30 .
Rue de la Vernière Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 02 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come one, come all to the Club de l’Amitié Quine!
L’événement Loto du Club de l’Amitié Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-01-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)