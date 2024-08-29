N°4 VTT Causses et vallées Saint-Affrique Aveyron

N°4 VTT Causses et vallées

N°4 VTT Causses et vallées 12400 Saint-Affrique Aveyron Occitanie

De la crête de Tiergues au plateau d’Hermilix, un parcours qui sillonne les avant-causses du pays Saint-Affricain sur les deux versants de la vallée de la Sorgues, dans un paysage agropastoral

English : N°4 Causses and Valleys

This very pleasant circuit is the ideal way to explore theavants-causses and the agropastoral heritage: fortified caussenard farms, buissières, lavognes.

Deutsch :

Vom Tiergues-Kamm zum Hermilix-Plateau, ein Weg durch die Vorkausten des Pays Saint-Affricain auf beiden Seiten des Sorgues-Tals, in einer agropastoralen Landschaft

Italiano :

Dalla cresta di Tiergues all’altopiano di Hermilix, un percorso che si snoda tra le avancorpi della regione di Saint-Affricain, sui due versanti della valle di Sorgues, in un paesaggio agro-pastorale

Español :

De la cresta de Tiergues a la meseta de Hermilix, una ruta que serpentea por los antecauces de la región de Saint-Affricain a ambos lados del valle de Sorgues, en un paisaje agropastoral

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-29 par ADT Aveyron