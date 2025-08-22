N°3 VTT La montagne des anglais Saint-Affrique Aveyron
N°3 VTT La montagne des anglais Saint-Affrique Aveyron vendredi 1 mai 2026.
N°3 VTT La montagne des anglais
N°3 VTT La montagne des anglais 12400 Saint-Affrique Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Une escapade vers la montagne des Anglais, une des sept collines de Saint-Affrique, avec une descente un peu technique mais ô combien gratifiante vers Vailhauzy.
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : N°3 The English Mountain
A getaway to the English Mountain, one of the seven hills of Saint-Affrique, with a somewhat technical but oh-so-rewarding descent to Vailhauzy.
Deutsch :
Ein Ausflug zum Berg der Engländer, einem der sieben Hügel von Saint-Affrique, mit einem etwas technischen, aber ach so lohnenden Abstieg nach Vailhauzy.
Italiano :
Un’escursione alla Montagne des Anglais, uno dei sette colli di Saint-Affrique, con una discesa un po’ tecnica ma estremamente gratificante verso Vailhauzy.
Español : N°3 La Montaña de los Ingleses
Una escapada a la Montaña de los Ingleses, una de las siete colinas de Saint-Affrique, con un descenso algo técnico pero sumamente gratificante hacia Vailhauzy.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-09 par ADT Aveyron