N°3 VTT La montagne des anglais Saint-Affrique Aveyron

N°3 VTT La montagne des anglais

N°3 VTT La montagne des anglais 12400 Saint-Affrique Aveyron Occitanie

Une escapade vers la montagne des Anglais, une des sept collines de Saint-Affrique, avec une descente un peu technique mais ô combien gratifiante vers Vailhauzy.

English : N°3 The English Mountain

A getaway to the English Mountain, one of the seven hills of Saint-Affrique, with a somewhat technical but oh-so-rewarding descent to Vailhauzy.

Deutsch :

Ein Ausflug zum Berg der Engländer, einem der sieben Hügel von Saint-Affrique, mit einem etwas technischen, aber ach so lohnenden Abstieg nach Vailhauzy.

Italiano :

Un’escursione alla Montagne des Anglais, uno dei sette colli di Saint-Affrique, con una discesa un po’ tecnica ma estremamente gratificante verso Vailhauzy.

Español : N°3 La Montaña de los Ingleses

Una escapada a la Montaña de los Ingleses, una de las siete colinas de Saint-Affrique, con un descenso algo técnico pero sumamente gratificante hacia Vailhauzy.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-09 par ADT Aveyron