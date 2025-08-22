Brebis’Cyclette, En Pays de Roquefort Cyclo Saint-Affrique Aveyron

Brebis’Cyclette en Pays du Roquefort Cyclo

Un parcours familial et savoureux au pays du Roquefort, haut lieu de la production du roi des fromages , terre de grands espaces que la tradition agropastorale et l’histoire médiévale ont marquée de leur empreinte

English : Brebis’Cyclette in Pays du Roquefort Cycling

A family-friendly and delightful route in the Pays du Roquefort, the heart of the “king of cheeses” production, a land of wide-open spaces shaped by agropastoral tradition and medieval history.

Deutsch :

Eine familienfreundliche und schmackhafte Reise durch das Land des Roquefort, Hochburg der Produktion des Königs der Käse , ein Land der weiten Landschaften, das von der Tradition der Agropastoral und der mittelalterlichen Geschichte geprägt wurde

Italiano :

Un gustoso tour per famiglie nella regione del Roquefort, culla del re dei formaggi , terra di grandi spazi, dove le tradizioni agricole e pastorali e la storia medievale hanno lasciato il segno

Español : Brebis’Cyclette en Pays du Roquefort Ciclismo

Un recorrido familiar y delicioso por el Pays du Roquefort, corazón de la producción del “rey de los quesos”, una tierra de grandes espacios marcada por la tradición agropastoral y la historia medieval.

