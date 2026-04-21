Saint-Affrique

Soirée Punk

19 Boulevard de la République Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le vendredi 1er, le Glass t’invite à une soirée punk !

Et pour que la soit parfaite, tu auras le luxe de t’éclater avec pas un, ni deux mais 3 GROUPES !!!

Ce sera @enloc_oc , @loggerheads.punk.rock et @ben.et.fist !!!!!!

Ça va remuer! .

19 Boulevard de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie leglass12@gmail.com

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English :

On Friday 1st, Glass invites you to a punk party!

L’événement Soirée Punk Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-04-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)