Soirée Punk Saint-Affrique
Soirée Punk Saint-Affrique vendredi 1 mai 2026.
Saint-Affrique
Soirée Punk
19 Boulevard de la République Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Le vendredi 1er, le Glass t’invite à une soirée punk !
Et pour que la soit parfaite, tu auras le luxe de t’éclater avec pas un, ni deux mais 3 GROUPES !!!
Ce sera @enloc_oc , @loggerheads.punk.rock et @ben.et.fist !!!!!!
Ça va remuer! .
19 Boulevard de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie leglass12@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Friday 1st, Glass invites you to a punk party!
L’événement Soirée Punk Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-04-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Affrique (Aveyron)
- La Saint-Affricaine Saint-Affrique 26 avril 2026
- Cinéma Plus fort que moi Saint-Affrique 29 avril 2026
- Cinéma La Corde au Cou Saint-Affrique 29 avril 2026
- Cinéma Walter Lapin Saint-Affrique 29 avril 2026
- Cinéma Ce qu’il reste de nous Saint-Affrique 29 avril 2026