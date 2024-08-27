Raspes du Tarn et Vallée du Dourdou Cyclo Saint-Affrique Aveyron
Raspes du Tarn et Vallée du Dourdou Cyclo Saint-Affrique Aveyron vendredi 1 août 2025.
Raspes du Tarn et Vallée du Dourdou Cyclo
Raspes du Tarn et Vallée du Dourdou Cyclo 12400 Saint-Affrique Aveyron Occitanie
Balcon de roches en surplomb du Tarn, les escarpements des Raspes vous réservent une succession de montées-descentes jalonnée de panoramas grandioses. Un parcours atypique pour cyclotouristes aguerris
English : The Raspes du Tarn and the Dourdou valley
The Raspes escarpments are a balcony of rocks overlooking the Tarn. They provide you with a series of uphill and downhill sections interspersed with majestic sceneries—an atypical route dedicated to experienced riders.
Deutsch :
Die Steilhänge der Raspes sind ein Balkon aus Felsen, der über den Tarn hinausragt, und bieten Ihnen eine Abfolge von Steigungen und Gefällen, die von grandiosen Panoramen gesäumt sind. Eine atypische Strecke für erfahrene Radfahrer
Italiano :
Balcone roccioso sul Tarn, le scarpate di Raspes offrono un susseguirsi di salite e discese punteggiate da panorami mozzafiato. Un percorso insolito per ciclisti esperti
Español :
Balcón rocoso sobre el Tarn, los escarpes de Raspes ofrecen una sucesión de ascensos y descensos jalonados de panoramas impresionantes. Un recorrido insólito para ciclistas experimentados
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-27 par ADT Aveyron