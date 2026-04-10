Saint-Affrique

Concert de The Pomodors

5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Une déferlante de Rhythm’n’Soul des tubes planétaires aux pépites oubliées, The POMODORS réveillent l’énergie brûlante de la soul afro-américaine des années 60-70.

The Pomodors propose un mélange explosif de Rythm’n’Soul !

Un voyage aux racines de la Soul Music et du Rythm’n’Blues qui nous amène forcément sur les territoires torrides de la Funk et du Rock’n’Roll…

Une chanteuse, un trio de choristes basse batterie guitare pas besoin de plus pour que ce big-band minimaliste vous attire sur le dance-floor !

Entres tubes planétaires et pépites oubliées de la grand époque du 45 tours, le quatuor livre une interprétation énergique du répertoire Afro-Américains des années 60-70. .

5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 42 cafe@assolieudit.fr

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English :

A wave of Rhythm?n?Soul: from global hits to forgotten nuggets, The POMODORS reawaken the burning energy of Afro-American soul from the 60s and 70s.

L’événement Concert de The Pomodors Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)