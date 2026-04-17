Apéro Espagnol Saint-Affrique
Apéro Espagnol Saint-Affrique vendredi 17 avril 2026.
Saint-Affrique
Apéro Espagnol
10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Venez nombreux pour profiter de l’ambiance caliente du Com ! Sortez le rouge, on vous attend !
Ambiance caliente au Com’ !
Tapas, musique et bonne humeur… direction l’Espagne le temps d’une soirée !
Avec Pierre Hoff Music ! .
10 Rue de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 60
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English :
Come one, come all to enjoy the caliente atmosphere of the Com! Bring out the red, we’re waiting for you!
L’événement Apéro Espagnol Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-04-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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