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Apéro Espagnol Saint-Affrique

Apéro Espagnol Saint-Affrique

Apéro Espagnol Saint-Affrique vendredi 17 avril 2026.

Adresse : 10 Rue de la République

Ville : 12400 Saint-Affrique

Département : Aveyron

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Tarif :

Saint-Affrique

Apéro Espagnol

10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-17
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Venez nombreux pour profiter de l’ambiance caliente du Com ! Sortez le rouge, on vous attend !
Ambiance caliente au Com’ !
Tapas, musique et bonne humeur… direction l’Espagne le temps d’une soirée !
Avec Pierre Hoff Music !   .

10 Rue de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 60 

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English :

Come one, come all to enjoy the caliente atmosphere of the Com! Bring out the red, we’re waiting for you!

L’événement Apéro Espagnol Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-04-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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