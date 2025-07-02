12 hommes en colère Compiègne

12 hommes en colère Compiègne mardi 28 avril 2026.

12 hommes en colère

Place Briet d’Aubigny Compiègne Oise

Tarif : 20 – 20 – 26

20

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:30:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Plongez dans un huis clos captivant où chaque parole peut sauver une vie. 12 Hommes en colère, chef-d’oeuvre du dramaturge américain Reginald Rose, nous entraîne dans une salle de délibération tendue, où douze citoyens ordinaires doivent décider du sort d’un accusé. Un spectacle au succès mérité qui nous saisit profondément

Un jeune homme est accusé du meurtre de son père. Tandis qu’onze jurés le condamnent déjà, un seul ose encore douter. Or, dans ce procès, l’unanimité est requise pour envoyer l’accusé à la chaise électrique. À travers ce juré récalcitrant, débute un combat pour la vérité où s’affrontent logique, émotions et souvenirs personnels. Peu à peu, les masques tombent, révélant les blessures intimes et les préjugés profondément enracinés de chacun.

Ecrite en 1953 et adaptée au cinéma par Sydney Lumet quatre ans plus tard (avec Henry Fonda entre autres), cette pièce demeure d’une éminente modernité. Charles Tordjman propose une mise en scène sobre mais redoutablement efficace, installant dès les premières minutes une tension palpable. Le rythme est soutenu, les silences éloquents. Les comédiens incarnent avec force et nuances des personnages tout en contraste.

12 Hommes en colère n’est pas qu’un drame judiciaire on en ressort ébranlé, nourri, et peut-être un peu plus attentif à ce qui forge nos opinions. Une réussite ! 20 .

Place Briet d’Aubigny Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 92 76 76 billetterie@theatresdecompiegne.com

